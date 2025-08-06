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    Нидерландская команда окажется сильнее?!

    Фейеноорд — Фенербахче: прогноз на футбол и ставка за 2.03

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Фенербахче»
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    Юссеф Эн-Несири — нападающий «Фенербахче»
    «Фейеноорд» встретится с «Фенербахче» в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 6 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Фенербахче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Августа 2025 года

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •  Фейеноорд 22:00 Фенербахче

    Фенербахче

  • Стамбул
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    «Фейеноорд»

    Путь к 1/2 финала: Нидерландская команда начинает свой путь в квалификации Лиги чемпионов уже с полуфинальной стадии. «Фейеноорду» предстоит встретится с крепким «Фенербахче».

    В прошедшем сезоне чемпионата Нидерландов команда заняла 3-е место в таблице с 68-ю очками в активе, отстав от лидерства на 11 пунктов.

    Фейеноорд — Фенербахче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке «Фейеноорд» разгромил «Вольфсбург» со счетом 4:0, забив три гола во 2-м тайме. До этого команда проиграла «Лиферингу» (0:2).

    В последних 6-и контрольных встречах «Фейеноорд» трижды проиграл, дважды победил и однажды сыграл вничью с «Юнионом» (1:1). За этот отрезок команда также уступила «Генту» (1:2) и «Ницце» (1:2).

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  • 01/08/2025

    • Состояние команды: «Фейеноорд» еще не провел ни одного официального матча в нынешнем сезоне, проводя контрольные поединки. Предстоящий матч против «Фенербахче» будет отличной возможностью для нидерландцев создать преимущество в противостоянии.

    У команды поменялась атакующая линия этим летом. В составе «Фейеноорда» продолжит выступать нападающий Анис Мусса, который в прошедшем сезоне забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи за 30 матчей.

    «Фенербахче»

    Путь к 1/2 финала: Турецкая команда также напрямую попала в 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Фейеноордом». Противостояние начнется в Нидерландах.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Фенербахче» занял 2-е место в таблице чемпионата Турции с 84 очками в активе, уступив лидерство «Галатасараю» с разницей в 11 очков.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке команда обыграла «Лацио» со счетом 1:0, забив единственный гол на 59-й минуте. До этого «Фенербахче» уступил «Бенфике» (2:3).

    В последних 5-и контрольных встречах команда 4 раза победила и однажды уступила. За этот период «Фенербахче» сумел забить 11 голов при 4-х пропущенных.

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    Состояние команды: Турецкий коллектив планомерно готовится к матчам квалификации ЛЧ. «Фенербахче» способен дать бой «Фейеноорду», команда уверенно играет против топовых команд из других лиг.

    У «Фенербахче» есть козырь в рукаве в виде нападающего Юссефа Эн-Несири, который стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем сезоне. Форвард забил 20 голов и сделал 4 голевые передачи за 34 матча.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х встречах «Фейеноорд» трижды проиграл

    • «Фенербахче» выиграл 4 раза в последних 5-и матчах

    • В последних 3-х очных встречах «Фенербахче» дважды обыгрывал «Фейеноорд»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фейеноорда» — 2.03, победа «Фенербахче» — 3.30, ничья — за 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Фейеноорд» все-таки одержит победу на своем поле.

    Ставка: Победа «Фейеноорда» за 2.03.

    Прогноз: Для победы нидерландской команде необходимо забивать минимум парочку голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Фейеноорда» 1.5 больше за 1.85.

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    Фейеноорд — Фенербахче: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 06.08.202522:00. Нидерландская команда окажется сильнее?!
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