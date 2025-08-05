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    Защитник сборной Чехии Цоуфал перешел в «Хоффенхайм»

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    «Хоффенхайм» объявил о подписании контракта с защитником Владимиром Цоуфалом.

    Владимир Цоуфал стал игроком «Хоффенхайма»
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    Владимир Цоуфал стал игроком «Хоффенхайма»

    Стало известно, что игрок обороны подписал соглашение с «Хоффенхаймом» до лета 2026-го года. Цоуфала приобрели на замену травмированному Валентену Жендрею.

    Защитник перешел в «Хоффенхайм» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне Цоуфал выступал за «Вест Хэм», контракт с которым завершился этим летом.

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    • В сезоне 2024/2025 защитник провел за «молотобойцев» 22 матча в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями. Также в отборе на ЧМ-2026 Цоуфал провел за сборную Чехии 4 матча.

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