Защитник сборной Чехии Цоуфал перешел в «Хоффенхайм»

объявил о подписании контракта с защитником

Стало известно, что игрок обороны подписал соглашение с «Хоффенхаймом» до лета 2026-го года. Цоуфала приобрели на замену травмированному Валентену Жендрею.

Защитник перешел в «Хоффенхайм» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне Цоуфал выступал за «Вест Хэм», контракт с которым завершился этим летом.

В сезоне 2024/2025 защитник провел за «молотобойцев» 22 матча в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями. Также в отборе на ЧМ-2026 Цоуфал провел за сборную Чехии 4 матча.