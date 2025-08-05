ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КобелевАндрей Кобелев: В матче «Зенита» и ЦСКА борьбы увидели больше, чем футбола
  • 21:52
    • «Мальме» и «Копенгаген» сыграли вничью в матче квалификации ЛЧ
  • 21:19
    • В «Рубине» объяснили, почему не удалось подписать Дорваля из «Бари»
  • 21:11
    • «Байер» разгромил «Пизу» в товарищеском матче
  • 16:44
    • «Чемпионат»: Черчесов близок к возвращению в «Ахмат»
  • 16:15
    • «Ахмат» уволил Сторожука
    Все новости спорта

    Ташуев высказался об отставке Сторожука с поста главного тренера «Ахмата»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат
    Бывший наставник «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением об отставке Александра Сторожука с поста главного тренера команды.

    Сергей Ташуев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Ташуев

    «Мы не знаем, с чем связано это решение, надо внутри находиться. Я не могу говорить, правильная отставка или нет, не имея всей информации. Может, Сторожук сам захотел уйти. Или руководство село с тренером, поговорило о старте сезоне и приняло такое решение.

    Конечно, я следил за "Ахматом", команда укрепилась очень прилично. То, что не удалось сделать прошлой зимой, удалось сейчас. Но слагаемых побед и неудач всегда много.

    Мои слова о том, что не готов спасать "Ахмат"? Я подразумевал, что если берусь за что-то, хочется более фундаментального подхода. То есть если приходишь выправлять положение, то после выполнения задачи нужно дать выстроить команду, проработать селекцию, философию игры, стиль. Своей работой в "Ахмате" я доволен, по многим показателям мы были в лидерах РПЛ, шли неплохо. Тем более без усиления, с теми футболистами, которые были.

    Звонили ли уже из "Ахмата"? Нет, думаю, что раз такое решение было принято, то, наверное, и кандидатуры у руководства уже есть. Хотя, может, отставка и произошла спонтанно», — сказал Ташуев изданию «ВсеПроСпорт».

  • Андрей Кобелев: В матче «Зенита» и ЦСКА борьбы увидели больше, чем футбола
  • Легендарный динамовец Андрей Кобелев — о третьем туре РПЛ
  • Сегодня

    • Ранее сообщалось о том, что Станислав Черчесов может возглавить «Ахмат» в ближайшие дни.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев обыграет Фрица и выйдет в полуфинал «тысячника» в Торонто?
  • Рублев — Фриц. Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • «Карабах» добьётся результата на выезде?
  • «Шкендия» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Киевляне не оставят ворота киприотов на замке?
  • «Динамо» Киев — «Пафос». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.03
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Рублев — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кайрат — Слован
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ницца — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Broke Boys — Орёл
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч 2DROTS — Торпедо Владимир
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч ПСК — Дружба
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры