Ташуев высказался об отставке Сторожука с поста главного тренера «Ахмата»

Бывший наставникподелился мнением об отставкес поста главного тренера команды.

«Мы не знаем, с чем связано это решение, надо внутри находиться. Я не могу говорить, правильная отставка или нет, не имея всей информации. Может, Сторожук сам захотел уйти. Или руководство село с тренером, поговорило о старте сезоне и приняло такое решение.

Конечно, я следил за "Ахматом", команда укрепилась очень прилично. То, что не удалось сделать прошлой зимой, удалось сейчас. Но слагаемых побед и неудач всегда много.

Мои слова о том, что не готов спасать "Ахмат"? Я подразумевал, что если берусь за что-то, хочется более фундаментального подхода. То есть если приходишь выправлять положение, то после выполнения задачи нужно дать выстроить команду, проработать селекцию, философию игры, стиль. Своей работой в "Ахмате" я доволен, по многим показателям мы были в лидерах РПЛ, шли неплохо. Тем более без усиления, с теми футболистами, которые были.

Звонили ли уже из "Ахмата"? Нет, думаю, что раз такое решение было принято, то, наверное, и кандидатуры у руководства уже есть. Хотя, может, отставка и произошла спонтанно», — сказал Ташуев изданию «ВсеПроСпорт».

Ранее сообщалось о том, что Станислав Черчесов может возглавить «Ахмат» в ближайшие дни.