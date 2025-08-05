Сенников назвал подходящие варианты для продолжения карьеры Батракова после «Локомотива»

Экс-защитниквысказался о будущем полузащитника «железнодорожников», рассматривающего переход только в клуб одной из топ-пять лиг Европы.

«Это правильно. Если футболист хочет расти, то, конечно же, нужно уходить только в европейские ведущие клубы. Если он хочет прогрессировать и не боится конкуренции. Головин в свое время ушел в "Монако", я думаю, у Батракова такой же путь. В российском чемпионате точно не надо никуда переходить, потому что он лидер "Локомотива".

Какая лига ему подходит больше? Думаю, испанская или французская», — приводит слова Сенников «Матч ТВ».

В прошлом сезоне РПЛ Батраков отметился 14 голами и семью голевыми передачами в 29 играх за «Локомотив». В первых трех матчах текущего чемпионата России полузащитник забил три гола.