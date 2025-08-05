Колосков — об увольнении Сторожука: Какой смысл брать тренера без достижений?

Почетный президент РФСвысказался по поводу увольненияиз грозненского «Ахмат» и добавил, что изначально скептически относился к его назначению.

«Главный тренер — это ключевая фигура любой команды. От его квалификации, умения, опыта зависит результат команды, стратегия и так далее. Сейчас же грозненский клуб играет в лото, доставая из мешка бочонки: "Ага, сегодня у нас будет такой тренер, тот уже не годится".

У каждого клуба должен быть шорт‑лист тренеров, где должны быть расписаны его достижения и так далее. Какой смысл брать тренера без достижений? Чтобы он проверил себя на вашей команде? » — сказал Колосков «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Сегодня, 5 августа, стало известно об увольнении Сторожука из «Ахмата». Он проиграл с командой все 4 матча в сезоне.

Уже появился главный претендент на пост главного тренера грозненцев.