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    «Ливерпуль» — «Атлетик»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Товарищеские матчи Ливерпуль Атлетик
    4 августа «Ливерпуль» и «Атлетик» сыграют товарищеский матч. Событие пройдет на «Энфилд Роуд». Начало в 19:00 мск.

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    30 июля «красные» обыграли японскую «Йокогаму». Победа стала второй в межсезонье. Теперь «мерсисайдцы» постараются показать хороший футбол дома. Тем более что в составе появились новички и это шанс продемонстрировать их во всей красе перед родной публикой.

    «Атлетик», если проиграет, то это будет уже четвертое фиаско подряд в рамках подготовки к сезону. Ранее «баски» уступили «Алавесу», «Расингу» и ПСВ. Смогут ли гости избежать очередной неудачи перед стартом сезона?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что шансы у «Атлетика» невелики: 1.39 на «Ливерпуль», 4.20 на ничью, 6.30 на «Атлетик».

    • Эксперты LiveSport ждут, что хозяева подтвердят статус фаворита. Ставки на игру можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект ожидает от матча нулевой ничьи.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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