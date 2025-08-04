«Саутгемптон» не принял предложение «Эвертона» по трансферу Тайлера Диблинга

Тайлер Диблинг Фото: globallookpress.com
По информации журналиста talkSPORT Алекса Крука, «ириски» предложили за молодого вингера более 40 миллионов евро, однако «святые» хотят получить как минимум 45 миллионов.
Весной сообщалось, что «Саутгемптон» оценивал Диблинга в около 115 миллионов евро. К талантливому англичанину проявляют интерес ведущие клубы Европы — «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Бавария» и «Лейпциг».
В минувшем сезоне Диблинг сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.