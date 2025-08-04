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    «Саутгемптон» не принял предложение «Эвертона» по трансферу Тайлера Диблинга

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    «Саутгемптон» отклонил предложение «Эвертона» о покупке 19-летнего крайнего нападающего Тайлера Диблинга.

    Тайлер Диблинг
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    Тайлер Диблинг

    По информации журналиста talkSPORT Алекса Крука, «ириски» предложили за молодого вингера более 40 миллионов евро, однако «святые» хотят получить как минимум 45 миллионов.

    Весной сообщалось, что «Саутгемптон» оценивал Диблинга в около 115 миллионов евро. К талантливому англичанину проявляют интерес ведущие клубы Европы — «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Бавария» и «Лейпциг».

    В минувшем сезоне Диблинг сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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