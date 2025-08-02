Альба: Если кто‑то и виноват сегодня, то это я

Джонатан Альба Фото: globallookpress.com
«Должно быть, я сумасшедший человек, потому что мне команда понравилась, мы были лучше, у нас было больше моментов для того, чтобы забить. Во втором тайме пропустили после углового, но ребята не опустили руки. Если кто‑то и виноват сегодня, то это я. Ребята выполняли план», — приводит слова Альбы «Матч ТВ».
«Ростов» находится в подвале турнирной таблицы, не набрав ни одного очка за три матча.
В следующем туре «Ростов» сыграет дома против «Пари НН» 10 августа.