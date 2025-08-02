Альба: Если кто‑то и виноват сегодня, то это я

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(4:1) в гостевом матче 3-го тура РПЛ.

«Должно быть, я сумасшедший человек, потому что мне команда понравилась, мы были лучше, у нас было больше моментов для того, чтобы забить. Во втором тайме пропустили после углового, но ребята не опустили руки. Если кто‑то и виноват сегодня, то это я. Ребята выполняли план», — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» находится в подвале турнирной таблицы, не набрав ни одного очка за три матча.

В следующем туре «Ростов» сыграет дома против «Пари НН» 10 августа.