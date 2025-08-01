ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рамиро Ди ЛусианоУ ЦСКА будет свой Лусиано. «Армейцы» в Аргентине нашли замену Келлвену
  • 22:22
    • Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Торонто
  • 23:51
    • «Спартак» и «Динамо» вступили в борьбу за Рашицу
  • 23:37
    • Чалета-Цар перешел в «Реал Сосьедад»
  • 23:10
    • Пегула сенсационна вылетела из турнира в Монреале
  • 23:09
    • Месси и «Интер Майами» договариваются о новом контракте
    Все новости спорта

    «Спартак» и «Динамо» вступили в борьбу за Рашицу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы РПЛ Футбол России Динамо Спартак Бундеслига Футбол Германии Вердер Суперлига Турции Футбол Турции Бешикташ
    Форвард турецкого «Бешикташа» Милот Рашица привлек внимание московских «Динамо» и «Спартака», сообщает журналист Экрем Конур в соцсети.

    Милот Рашица в составе «Вердера»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Милот Рашица в составе «Вердера»

    За 29-летнего игрока сборной Косово клубы РПЛ готовы заплатить 8-9 млн евро.

    «Бешикташ» уже сообщил Рашице, что не будет препятствовать его уходу в случае выгодного предложения.

  • «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и теперь «Зенит». Педро Абреу стал мишенью для топ-клубов РПЛ
  • Питерцы совершают очередную попытку привезти бразильского форварда в Россию
  • 27/07/2025

    • Сейчас нападающий оценивается в 6,5 млн евро, а контракт с «Бешикташем» истекает в 2027 году. За турецкий клуб Рашица выступает с лета 2023 года, всего сыграл 83 матча, забил 10 мячей и сделал 19 ассистов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Также Рашица выступал за «Вердер», где был одним из самых ярких форвардов Бундеслиги, «Норвич», «Галатасарай», «Витесс».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бело-голубые» доставят проблемы «быкам» в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Локомотив» продолжит побеждать?
  • «Пари НН» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Ростов» и «Крылья Советов» много не забьют
  • «Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 2 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кайрат — Улытау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Кляйн — Пуляев
  • Бои
  • Завтра в 02:35
    •  2.41
  • Прогноз на матч Линь Чжу — Боусас-Манейро
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рыбакина — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры