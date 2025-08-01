«Спартак» и «Динамо» вступили в борьбу за Рашицу

Форвард турецкого «Бешикташа»привлек внимание московских, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети.

За 29-летнего игрока сборной Косово клубы РПЛ готовы заплатить 8-9 млн евро.

«Бешикташ» уже сообщил Рашице, что не будет препятствовать его уходу в случае выгодного предложения.

Сейчас нападающий оценивается в 6,5 млн евро, а контракт с «Бешикташем» истекает в 2027 году. За турецкий клуб Рашица выступает с лета 2023 года, всего сыграл 83 матча, забил 10 мячей и сделал 19 ассистов.

Календарь и таблица РПЛ

Также Рашица выступал за «Вердер», где был одним из самых ярких форвардов Бундеслиги, «Норвич», «Галатасарай», «Витесс».