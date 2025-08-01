Дьяков считает, что «Краснодар» выиграет у «Динамо»

Бывший защитникподелился ожиданиями от предстоящего матча московского клуба противв 3-м туре РПЛ.

«Мы хорошо помним, что последние два года в матчах этих команд в Краснодаре разыгрывалось чемпионство. От "Динамо" большие ожидания и критики немало, хотя команда провела всего два матча в чемпионате и еще один — в Кубке России. Почему критикуют? Наверное, потому что большие ожидания от работы Карпина.

А вот "Краснодар" критикуют за неудачный старт сезона. Неудачи в матчах Суперкубка и Кубка, поражение во втором туре чемпионата и всего одна победа. Все ждут от чемпиона большего, но пока так складывается.

Тем не менее чемпион играет дома. Посмотрим, что придумает Карпин и что будет показывать "Динамо". Понятно, что "Краснодар" будет играть первым номером, он фаворит, он будет пытаться атаковать и создавать моменты. Думаю, "Краснодар" победит со счётом 2:1», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится на «Озон Арене» 2 августа. Начало встречи — 20:30 мск.