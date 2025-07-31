«Краснодар» хочет продлить контракт со Сперцяном

Руководствонамерено продлить контракт с капитаном команды. Об этом сообщает портал Armenie Football.

По данным источника, клуб готовит 25-летнему атакующему полузащитнику сборной Армении новое соглашение на улучшенных финансовых условиях. Текущий контракт игрока действует до лета 2026 года.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Сперцяну со стороны «Саутгемптона», который, по слухам, предложил за футболиста €12,5 млн. Сообщалось, что Эдуард готов рассмотреть этот вариант, поскольку не получил предложения от испанской «Жироны», в переходе в которую он был заинтересован. Сам Сперцян не скрывает стремления продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

Напомним, Сперцян является воспитанником «Краснодара».