Бывший тренер Батракова оценил перспективы футболиста отправиться в Европу

Бывший тренер академии «Локомотива»оценил шансы полузащитника железнодорожниковзаиграть в Европе.

«Лёша и в академии, и в молодёжной команде был одним из лидеров. Он всегда стремился к тому, чтобы не просто играть, а развиваться каждый день, совершенствовать себя. Для меня нет ничего удивительного в том, как сейчас играет Батраков. Хочется сказать, что в России много перспективных ребят и примеров, что тренеры должны больше доверять молодым футболистам. Мне кажется, Батраков — хороший пример.

Лёшка умный парень — он сам понимает, что подобные предложения рано или поздно поступят или уже поступают. Он хочет зарекомендовать себя здесь и показать, что прошлый сезон не какая-то вспышка. Батраков должен стать лидером команды, который будет вести за собой остальных. Возможно, немножко окрепнет, а дальше — посмотрим. Если у парня есть стремление и желание играть на другом уровне, у него всё должно получиться», — сказал Вашкевич «Чемпионату».