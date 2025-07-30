Арсен Захарян не примет участие в товарищеских играх «Реал Сосьедад»

Российский полузащитникне примет участия в ближайших товарищеских матчах клуба на этой неделе — против30 июля и2 августа.

«Арсен не будет играть в товарищеских матчах на этой неделе, он прогрессирует день ото дня, но участвовать в матчах пока не может», — сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

Захарян ранее пропустил значительную часть подготовки из-за вируса и продолжающихся проблем с мышцами, в том числе с камбаловидной мышцей. В июле он снова покинул тренировку из-за болевых ощущений и теперь занимается по индивидуальной программе восстановления.

В прошлом сезоне полузащитник из-за травм сыграл всего три матча в Ла Лиге, забил один мяч и отдал результативную передачу.