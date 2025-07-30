Раков: Мечтаю играть в АПЛ или Примере

Один из героев старта нового сезона РПЛ, нападающий «Крыльев Советов», рассказал о своей мечте оказаться в английской Премьер-лиге.

«В первой детской команде меня сначала поставили центральным защитником. Потом на одном турнире переставили в полузащиту. Там меня заметили скауты "Локомотива", взяли к себе, и уже в академии "Локомотива" я стал центральным нападающим.

Сейчас моя мечта — попасть в английский или испанский клуб. Мне очень нравится игра в одно‑два касания. Нравится, когда тренеры дают идти в обыгрыш», — сказал Раков в эфире «Матч ТВ».

20-летний Раков этот сезон проводит в аренде в «Крыльях Советов», а принадлежит московскому «Локомотиву». В двух первых турах на его счету два забитых мяча.