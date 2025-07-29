Талалаев отреагировал на судейство Карасева в матче «Спартака» и «Балтики»

Наставникпосле разгрома(3:0) во 2-м туре РПЛ оценил судейство. Арбитр показал футболистам красно-белых две красные карточки —

«Маркиньоса нельзя было удалять, так как Саусь, на котором он сфолил, залез в офсайд? Не обсуждаю судейские решения. Вы же знаете, что нам нельзя критиковать, ругать арбитров. Можно только хвалить.

Дело ведь не в отдельных эпизодах, решениях. А в той линии поведения, которую выбирает тот или иной арбитр. Я был на матче "Спартак" — "Динамо" Махачкала. И мне было абсолютно понятно то, что делал Казарцев. Поэтому я его и похвалил потом в телестудии. Рефери сразу же задал определенную планку ведения единоборств и следовал ей все 90 минут.

То же самое было и в нашем матче с красно-белыми. И наши футболисты, и хозяева наказывались карточками в схожих ситуациях. Это и называется — последовательность. Если же вижу, что к одной команде предъявляются одни требования, а к другой — иные, я могу об этом сказать во всеуслышание. Но здесь такого не было», — сказал Талалаев «Известиям».