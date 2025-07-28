Талалаев: Я звал Заболотного в «Балтику», «Химки» и «Ахмат»

Наставниквысказался об игре форвардаза

«Для меня Антон Заболотный — хороший футболист. Так получилось, что в матче с "Балтикой" заряженность сыграла против него. На самом деле эпизод смотрелся страшно. Просто Бевеев немного выкрутился. Если бы он остался в том же положении в момент контакта, то нога сложилась бы не в сторону, а назад. Степень повреждения была бы гораздо серьезнее. Мы и так вынуждены были его заменить, и сейчас он проходит обследование. Вот это тяжело.

Я хотел пригласить Заболотного не только в "Балтику". Ранее я звал его в "Химки", в "Ахмат". Мне нравятся большие нападающие. Они создают дополнительное преимущество, когда нужно дожимать соперников. Поэтому хочу пожелать удачи и Антону, и "Спартаку" в дальнейшем», — цитирует Талалаева «СЭ».