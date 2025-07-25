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    Осипенко: Конечно, я жду матч с «Ростовом»

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    Защитник «Динамо» Максим Осипенко рассказал, чего ждет от матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом». Ранее футболист выступал за донскую команду.

    Максим Осипенко
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    Максим Осипенко

    «Конечно, я жду эту встречу. Буду рад всех увидеть, особенно бывших партнёров. В команде осталось много друзей. Наверное, будет как-то не по себе на поле, потому что очень долгое время играл за "Ростов", ко всем привык. Даже не знаю, какие чувства будут. Видимо, только после игры смогу ответить.

    В целом со всеми там у меня сохранились хорошие отношения. В "Ростове" коллектив, нет такого, что кто-то с кем-то общается, кто-то нет. Там все друг с другом общаются. У всех со всеми, в том числе с иностранцами, дружеские отношения», — рассказал Осипенко «Чемпионату».

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    В первом туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой». Встреча закончилась со счетом 1:1.

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