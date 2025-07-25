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    Галоян: Мог остаться в «Акроне», но решил покинуть клуб

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    Новичок московского «Торпедо» Артур Галоян сообщил, что не испытывает никаких обид на «Акрон», который он покинул в это межсезонье.

    Артур Галоян (в составе «Велеса»)
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    Артур Галоян (в составе «Велеса»)

    «Я мог остаться в "Акроне", но был выбор — играть или нет. Так получилось, что перед стыками еще позапрошлого сезона я получил травму, потом был рецидив. В клубе меня поддерживали, рассчитывали на меня, но после того, как я восстановился, все поменялось. Ко мне стало другое отношение. Я работал, но в межсезонье решил, что надо поступить именно так (перейти в "Торпедо").

    Могли остаться в стане "Акрона" и не обижены на клуб? Какие могут быть обиды? Это футбол, каждый ищет свою выгоду. Чего на людей обижаться»? — сказал Галоян «Матч ТВ».

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    В июле 26-летний Галоян покинул тольяттинский клуб в качестве свободного агента и подписал контракт с «Торпедо».

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