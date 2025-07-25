ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Балахнин Сергей Балахнин: В матче с ростовчанами «Зенит» не выглядел лидером чемпионата
    Все новости спорта

    Эступиньян: Это детская мечта — играть в таком большом клубе, как «Милан»

    Футбол Футбол Италии Милан Трансферы
    Защитник Первис Эступиньян высказался про переход в итальянский «Милан». До этого футболист защищал цвета английского «Брайтона».

    Первис Эступиньян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Первис Эступиньян

    «Очень счастлив, очень взволнован. Это детская мечта — играть в таком большом клубе. Я так счастлив, что эта мечта сбылась. Вся тяжёлая работа окупилась, и теперь я просто рад приступить и надеюсь добиться здесь успеха.

    Когда мой агент сказал мне, что "Милан" интересуется мной, я ответил ему, что это отличная идея. Это великий клуб, все это знают. Когда получаешь предложение от "Милана", обращаешь на это внимание. Я в восторге и с нетерпением жду начала работы. Хочу начать уже сейчас», — приводит слова Эступиньяна Football Italia.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Крылья Советов» и «Пари НН» определить, кто из них сильнее?
  • «Крылья Советов» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Первая победа «Арсенала» в сезоне?
  • «Арсенал» Тула — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Первая победа «Динамо» в сезоне?
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 25 июля
  • Сегодня в 17:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рыбакина — Френх
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Фернандес — Таунсенд
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры