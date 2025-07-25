Эступиньян: Это детская мечта — играть в таком большом клубе, как «Милан»

Защитниквысказался про переход в итальянский. До этого футболист защищал цвета английского

«Очень счастлив, очень взволнован. Это детская мечта — играть в таком большом клубе. Я так счастлив, что эта мечта сбылась. Вся тяжёлая работа окупилась, и теперь я просто рад приступить и надеюсь добиться здесь успеха.

Когда мой агент сказал мне, что "Милан" интересуется мной, я ответил ему, что это отличная идея. Это великий клуб, все это знают. Когда получаешь предложение от "Милана", обращаешь на это внимание. Я в восторге и с нетерпением жду начала работы. Хочу начать уже сейчас», — приводит слова Эступиньяна Football Italia.