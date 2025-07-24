Фраттези может возобновить тренировки с «Интером» в середине августа

Давиде Фраттези Фото: globallookpress.com
Реабилитация проходит быстрее, чем изначально предполагалось. 25-летний итальянец перенес хирургическое вмешательство в области брюшной полости. Несмотря на сложности, сроки его восстановления оказались оптимистичными.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявил интерес к Фраттези и направил в «Интер» запрос об условиях возможного трансфера.
В сезоне-2024/25 хавбек провел 47 матчей за «Интер» во всех турнирах, отметившись 7 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Контракт игрока действует до лета 2028 года.