«Шахтер» в гостях обыграл «Бешикташ» в матче квалификации ЛЕ

Завершились 3 первых матча 1/4 финала квалификации Лиги Европы.

В одной из встреч «Шахтер» обыграл «Бешикташ» на чужом поле со счетом 4:2.

В составе украинской команды голы записали на свой счет Алисон на 7-й минуте и Эгиналдо на 28-й минуте. Дубль оформил Кевин, который отличился на 67-й и 90+6-й минутах.

У «Бешикташа» отличились Тэмми Абрахам на 40-й минуте и Жоау Мариу на 87-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Квалификация Бешикташ — Шахтёр Д 2:4 Голы: 0:1 Алисон Сантана (7'), 0:2 Эгиналдо (28'), 1:2 Тэмми Абрахам (пенальти) (40'), 1:3 Кевин (67'), 2:3 Жоау Мариу (87'), 2:4 Кевин (90 + 6') Бешикташ: Мерт Гюнок, Йонас Свенссон, Габриэл Паулиста, Феликс Удуохай, Давид Юрасек, Демир Тыкназ (Семих Кылычсой, 81'), Оркун Кёкчю (Эрнест Мучи, 60'), Милот Рашица (Картал Йылмаз, 60'), Рафаэл Силва, Жедсон Фернандеш, Тэмми Абрахам (Жоау Мариу, 71') Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (Винисиус Тобиас, 56'), Кевин, Георгий Судаков (Георгий Гочолеишвили, 88'), Олег Андреевич Очеретько, Марлон Гомес, Педриньо, Эгиналдо (Невертон, 76'), Alisson Santana Lopes da Fonseca Предупреждения: Феликс Удуохай (79'), Картал Йылмаз (90 + 1'), Мерт Гюнок (90 + 2'), Дмитрий Ризнык (90 + 3')

Ответный матч между этими командами состоится 31-го июля в 21:00 по мск.

В параллельном матче «Андерлехт» обыграл «Хеккен» со счетом 1:0.

Единственный гол у хозяев забил Каспер Дольберг на 35-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Квалификация Андерлехт — Хеккен 1:0 Голы: 1:0 Франко Ковачевич (пенальти) (28'), 1:1 Хрвое Миличевич (пенальти) (53'), 1:2 Ник Виргевер (54'), 1:3 Эдриан Блейк (70') Андерлехт: Жан-Лук Лебан, Хуанхо Ньето, Жан Карничник, Дамьян Вуклисевич, Артемиюс Тутишкинас, Марк Забуковник, Марио Квесич, Никита Иосифов, Франко Ковачевич, Andrej Kotnik (Anomnachi Chinasa Chidi, 89'), Danijel Sturm (Милот Авдили, 64') Хеккен: Златан Аломерович, Анхель Гарсия Кабесали (Данни Энрикес, 83'), Валентин Роберж, Пере Понс, Маркус Роден, Хрвое Миличевич, Кароль Ангельски (Jimmy Suarez, 80'), Вальдо Рубио (Christos Loukaidis, 90'), Yerson Chacon, Gus Ledes, Godswill Ekpolo Предупреждения: Жан Карничник (21'), Валентин Роберж (27'), Yerson Chacon (40'), Марио Квесич (62'), Жан-Лук Лебан (73'), Данни Энрикес (85')

Ответная игра состоится 31-го июля в 20:00 мск.

«Целе» и «АЕК Ларнака» сыграли вничью со счетом 1:1.

У словенской команды отличился Франко Ковачевич на 28-й минуте с пенальти. «АЕК Ларнака» сумел сравнять счет на 53-й минуте, отличился Хрвое Миличевич, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Футбол. Лига Европы. Квалификация Целе — АЕК Ларнака 1:1 Голы: 1:0 Франко Ковачевич (пенальти) (28'), 1:1 Хрвое Миличевич (пенальти) (53'), 2:1 Павел Савицкий (55'), 2:2 Павел Савицкий (66') Целе: Жан-Лук Лебан, Хуанхо Ньето, Жан Карничник, Дамьян Вуклисевич, Артемиюс Тутишкинас, Марк Забуковник, Марио Квесич, Никита Иосифов, Франко Ковачевич, Andrej Kotnik (Anomnachi Chinasa Chidi, 89'), Danijel Sturm (Милот Авдили, 64') АЕК Ларнака: Златан Аломерович, Анхель Гарсия Кабесали (Данни Энрикес, 83'), Валентин Роберж, Пере Понс, Маркус Роден, Хрвое Миличевич, Кароль Ангельски (Jimmy Suarez, 80'), Вальдо Рубио (Christos Loukaidis, 90'), Yerson Chacon, Gus Ledes, Godswill Ekpolo Предупреждения: Жан Карничник (21'), Валентин Роберж (27'), Yerson Chacon (40'), Марио Квесич (62'), Жан-Лук Лебан (73'), Данни Энрикес (85')

Ответный матч между этими командами состоится 31-го июля в 19:30 мск.