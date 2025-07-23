Ретеги обратился к болельщикам «Аталанты» после ухода из клуба

Форвард сборной Италиивыступил с обращением к болельщикам «Аталанты» после своего трансфера в саудовскую «Аль-Кадисию».

«Дорогие болельщики "Аталанты", от всего сердца благодарю вас за ту любовь, которую вы дарили мне в течение этого прекрасного года. Для меня было честью носить цвета такого великого клуба, как "Аталанта". Спасибо медицинскому и тренерскому штабу, работникам, отвечающим за экипировку, службе безопасности и всем, кто помогал нам расти каждый день.

Особая благодарность семье Перкасси и Тони Д'Амико за доверие и предоставленную возможность. Ну и, конечно, моим одноклубникам — за то, как они меня приняли, и за те великие достижения, которых мы добились вместе. Я всегда буду носить вас в своем сердце. Буду скучать! Обнимаю вас с голом — всегда вперед, "Аталанта"! » — написал нападающий в соцсетях.

21 июля стало известно о переходе 26-летнего Ретеги в «Аль-Кадисию». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила около 68 млн евро.

В прошлом сезоне Ретеги с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии.