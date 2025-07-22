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    Истчоник: Дьекереш оформил переход в лондонский «Арсенал»

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    Нападающий Виктор Дьекереш близок к переходу в «Арсенал», о чем сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

    Виктор Дьекереш
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    Виктор Дьекереш

    Лондонский клуб и «Спортинг» достигли устного соглашения о сумме трансфера в 63,5 миллиона евро плюс 10 миллионов евро в виде бонусов. Кроме того, агент игрока снизит сумму своей комиссии, что облегчит переход.

    Контракт с «Арсеналом» будет рассчитан на 5 лет. Сам Дьекереш категорически хочет перейти именно в «Арсенал» и уже давно согласовал личное соглашение с клубом.

    В сезоне 2024/25 форвард провел 52 матча, забил 54 гола и отдал 13 результативных передач, став одним из лучших нападающих Европы и главным бомбардиром португальской лиги.

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