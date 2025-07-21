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    Дмитрий БариновТрансферный дайджест. 15 — 22 июля
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    Пономарев: ЦСКА постоянно пытался атаковать, Челентано построил хороший футбол

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    Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре армейцев в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА
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    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА

    «Армейская команда произвела хорошее впечатление: быстро проходили середину поля, не катали мяч вперед и назад, а постоянно пытались атаковать. Это настоящий советский футбол, а не галиматья какая‑то. В этом плане этот Челентано, или как его, Челестини, построил хороший футбол. Думаю, будет результат. У армейцев было много моментов, но правда и "Оренбург" имел несколько возможностей для взятия ворот соперника. Но Акинфеев молодцом, феноменально отыграл матч. Но защита не имела права позволять создавать столько моментов противнику. А вообще игра с обеих сторон понравилась.

    Добротная ничья, но армейцы доминировали на поле и могли выиграть. Один‑два мяча должны были забивать, но это придет. Главное, что создавались моменты. Один мяч за два официальных матча не маловато? Согласен, но обнадеживает, что были моменты. Ребята бегут. Закончились перекатывания мяча поперек поля», — сказал Пономарев «Матч ТВ».

  • «Оренбург» — ЦСКА 0:0. Онлайн, прямая трансляция
  • «Оренбург» удержал ничью в матче 1-го тура против ЦСКА
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