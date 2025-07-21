Месси в пятый раз признан лучшим игроком дня в МЛС в нынешнем сезоне

, нападающий и капитан, в пятый раз за сезон был признан лучшим игроком дня в MLS. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В матче 19 июля против «Нью-Йорк Ред Буллз», завершившемся уверенной победой «Интер Майами» со счётом 5:1, 38-летний аргентинец отметился дублем и двумя результативными передачами. Это уже шестой дубль Месси в последних семи матчах чемпионата.

Сейчас Месси возглавляет список бомбардиров лиги, забив 18 голов в 18 встречах. С момента перехода в «Интер Майами» в 2023 году Месси провёл 68 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 58 голов и 26 ассистов.

Контракт аргентинца с клубом действует до конца 2025 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €18 млн.