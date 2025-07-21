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    Месси в пятый раз признан лучшим игроком дня в МЛС в нынешнем сезоне

    Футбол MLS Интер Майами
    Лионель Месси, нападающий и капитан «Интер Майами», в пятый раз за сезон был признан лучшим игроком дня в MLS. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    В матче 19 июля против «Нью-Йорк Ред Буллз», завершившемся уверенной победой «Интер Майами» со счётом 5:1, 38-летний аргентинец отметился дублем и двумя результативными передачами. Это уже шестой дубль Месси в последних семи матчах чемпионата.

    Сейчас Месси возглавляет список бомбардиров лиги, забив 18 голов в 18 встречах. С момента перехода в «Интер Майами» в 2023 году Месси провёл 68 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 58 голов и 26 ассистов.

    Контракт аргентинца с клубом действует до конца 2025 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €18 млн.

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