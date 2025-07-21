Рияд Марез рассказал, за какой клуб мечтал выступать

Алжирский полузащитникназвал клуб, за который мечтал играть в детстве.

«С самого детства я хотел играть за "Марсель". Это была моя мечта. Я был большим болельщиком "Марселя" — Дрогба, Ньянг, Насри, Рибери… Я мечтал играть на "Велодроме" в Лиге 1. Мой путь оказался совершенно иным», — цитирует слова игрока L’Équipe.

Марез ранее выступал за французские «Кемпер», «Гавр», и английские «Лестер Сити» и «Манчестер Сити». В составе «лис» футболист становился чемпионом Англии. Вместе с «горожанами» игрок четыре раза выиграл АПЛ, дважды взял Кубок Англии, трижды — Кубок лиги, а также завоевал суперкубок страны и Лигу чемпионов.