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    Рияд Марез рассказал, за какой клуб мечтал выступать

    Футбол Футбол Франции Марсель Саудовская Про-Лига Аль-Ахли Джидда
    Алжирский полузащитник «Аль-Ахли» Рияд Марез назвал клуб, за который мечтал играть в детстве.

    Рияд Марез
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    Рияд Марез

    «С самого детства я хотел играть за "Марсель". Это была моя мечта. Я был большим болельщиком "Марселя" — Дрогба, Ньянг, Насри, Рибери… Я мечтал играть на "Велодроме" в Лиге 1. Мой путь оказался совершенно иным», — цитирует слова игрока L’Équipe.

    Марез ранее выступал за французские «Кемпер», «Гавр», и английские «Лестер Сити» и «Манчестер Сити». В составе «лис» футболист становился чемпионом Англии. Вместе с «горожанами» игрок четыре раза выиграл АПЛ, дважды взял Кубок Англии, трижды — Кубок лиги, а также завоевал суперкубок страны и Лигу чемпионов.

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