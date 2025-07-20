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    «Рубин» всухую обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

    «Ахмат» — «Рубин»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Рубин» в гостях обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ.

    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»
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    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»

    В составе казанской команды отличились Дардан Шабанхаджай на 24-й минуте и Велдин Ходжа на 51-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Рубин 0:2
    Голы: 0:1 Дардан Шабанхаджай (24'), 0:2 Велдин Ходжа (51') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович (Максим Сидоров, 49'), Мирослав Богосавац, Турпал Ибишев, Надер Гандри (Милош Шатара, 46'), Исмаэл, Лечи Садулаев (Абакар Гаджиев, 75'), Амин Талал (Георгий Мелкадзе, 55'), Мохамед Конате, Брайан Мансилья (Максим Самородов, 55'), Keliano M. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков (Руслан Безруков, 58'), Дмитрий Кабутов (Олег Иванов, 80'), Угочукву Иву, Богдан Йочич (Константин Нижегородов, 79'), Велдин Ходжа (Александр Зотов, 69'), Дардан Шабанхаджай (Александар Юкич, 70'), Мирлинд Даку

    В следующем матче РПЛ «Рубин» сыграет против «Зенита» 27-го июля. «Ахмат» встретится в тот же день с ЦСКА.

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