Мусаев высказался о возможном уходе Сперцяна из «Краснодара»

Главный тренерответил на вопрос о возможном переходе полузащитника командыв другой клуб.

«Слухов много, и я комментировать их не могу. Вчера был ПСЖ, сегодня — "Жирона", завтра ещё кто-то появится. На самом деле это всё слухи. Эдик — футболист "Краснодара", капитан "Краснодара". Если что-то в клуб придёт, сядем поговорим. Пока ничего не было, и он спокойно играет.

Мы видели, что сегодня отдал голевую, забил. Это важно, что он спокоен. Год назад он не был спокоен. Нужно немножко было времени, пока трансферное окно закроется, он тогда начал забивать. Поэтому это обычная история, когда твоих игроков куда-то сватают, но пока у меня нет никакой информации по его уходу», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» и ПСЖ интересуются Сперцяном. В 1-м туре нового сезона РПЛ полузащитник забил гол и сделал голевую передачу.