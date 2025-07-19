«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция

Новый сезон РПЛ стартует для «Спартака» домашним матчем против новичка прошлого года, который уже успел доставить москвичам немало проблем. 19 июля на «Лукойл Арене» «красно-белые» принимают «Динамо» из Махачкалы — команду, которую в прошлом году многие считали обречённой, но которая умудрилась не только остаться в элите, но и дважды огорчить «Спартак» на его же поле. Следить за ходом матча можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Ход игры

45' Добавлено 5 минут.

45' Выше всех в штрафной выпрыгнул Мартинс, но пробил прямо в Магомедова.

43' Сердеров пробил мимо ближнего угла из штрафной, неплохо прорвался по правому флангу.

40' Упал Маркиньос в штрафной после контакта с соперником, но точно без фола было сыграно.

37' ГООООООООООООЛ! Впереди Спартак! Первым на мяче после скидки головой от Умярова оказался Маркиньос! 1:0!

34' Жёлтую карточку получает Солари за фол на своей половине. Начинают закипать игроки Спартака по поводу судейства.

30' Пенальти не будет! Мангаш фолил в атаке до игры рукой!

26' Аззи, возможно, сыграл рукой в своей штрафной. ВАР смотрит момент.

26' Стена в штрафной Динамо! Четыре удара подряд из штрафной нанесли игроки Спартака, первые три заблокировали защитники, а последний вытащил Магомедов!

24' Мимо дальнего угла бьёт Солари! Один остался на дальней штанге, принял мяч, но пробил неточно.

23' Снова не получилось обыграть соперника у Солари, многовато касаний сделал Пабло на границе штрафной.

21' Аззи жёстко сбил Мангаша в центре поля, получил первую жёлтую карточку в матче.

19' Сердеров низом пробил мимо Максименко, но и мимо ворот! Опасно было у ворот красно-белых!

17' Зацепился за мяч на чужой половине Мартинс, перекинул защитника, но никто из партнёров не успел откликнуться.

16' Магомедов здорово играет на выходе! Опередил Заболотного в своей штрафной.

15' Выше ворот бьёт Денисов! Удобно отскочил мяч под удар Даниилу, но не подстроился как следует защитник.

12' Магомедов накрыл удар Мартинса! Под углом на вратаря выходил Кристофер, очень надёжно сыграл Тимур.

11' Очередной угловой подал Джавад, пока что со стандартами очень уверенно справляются хоязева.

8' Забивает из офсайда Спартак! Заболотный отдал на пустые Мартинсу, но сам Антон получил мяч уже в положении вне игры.

6' Не получилось у Солари обыграть соперника на правом фланге, вдвоём защитники лишили его мяча.

4' Мимо ближнего угла бьёт Солари! Ошибся защитник в позиции, и с лёта отправил мяч мимо ближнего угла Пабло.

3' Пальцев пробил из-за штрафной после отскока — выше ворот.

2' Максименко здорово сыграл на выходе после подачи со штрафного, выбил мяч из штрафной!

1' Спартак начал с центра поля, поехали!

До матча

20:30 Команды вышли на поле! Классное пиро-шоу организовали хозяева в честь старта сезона, через пару минут начинаем!

Спартак — Динамо Мх livesport.ru

20:15 Разминка окончена, есть время немного обсудить составы. За «Спартак» в первом же туре выходит в старте Антон Заболотный. Угальде не так давно вернулся в Москву — видимо, ещё не совсем готов на 90 минут.

У махачкалинского «Динамо» состав оптимальный, но всего 6 полевых игроков на замене — не самый большой выбор для усиления сегодня у Хасанби Биджиева.

Спартак — Динамо Мх livesport.ru

20:05 Хозяев долго ждать не пришлось, игроки «Спартака» тоже готовятся к матчу, до которого уже менее получаса.

Спартак — Динамо Мх livesport.ru

19:50 Гости уже на разминке, около 40 минут до старта матча.

Игроки Динамо на разминке livesport.ru

19:40 Меньше часа до старта матча, над стадионом пасмурно, и весь вечер обещают ливневый дождь — футбольная погода!

Спартак — Динамо Мх livesport.ru

19:30 Начинаем онлайн-трансляцию матча с Лукойл-Арены! Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Денисов, Бабич, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Заболотный.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Сердеров, Агаларов.

«Спартак»

Лето у «Спартака» выдалось коротким и относительно спокойным. Деян Станкович остался у руля, ключевые фигуры вроде Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде — пока тоже. Потеря хотя бы одного из них потребовала бы серьёзной перестройки, но пока костяк сохранён.

Предсезонка получилась минимальной: всего три контрольных матча и ни одного поражения (3:1 с «Торпедо», 2:2 с «Крыльями Советов», 4:1 со «Спартаком» из Суботицы). Соперники, прямо скажем, не топ, но для разгона хватило.

Главный повод для беспокойства — та же проблема, что и в прошлом сезоне: нестабильная оборона. Пропущенные голы от далеко не самых зубастых оппонентов в контрольных встречах подтвердили, что лёгких ошибок команда пока не изжила. И если впереди «красно-белые» готовы давить за счёт лидеров, то сзади спокойствия всё ещё нет.

«Динамо» Махачкала

Прошлый сезон стал дебютным для махачкалинского «Динамо» в Премьер-Лиге. Команда Хасанби Биджиева зацепилась за 11-е место и избежала стыков — для новичка результат солидный. Но концовка чемпионата получилась нервной: без побед в шести последних турах и всего два очка из 18 возможных.

Летом «Динамо» перестраивает атаку. Клуб покинули нападающие Касинтура и Гаджиев (оба в «Ахмат»), а ставка теперь на Гамида Агаларова и Сердера Сердерова. Новых форвардов пока не подписали, но в Махачкале этого явно ждут. В пяти контрольных матчах команда не выиграла ни разу, но соперники были серьёзные: «Зенит», «Ростов», «Краснодар».

И есть ещё один любопытный нюанс — «Динамо» ведёт в личных встречах со «Спартаком»: две победы в прошлом сезоне (Кубок — 1:0, РПЛ — 2:1), обе на «Лукойл Арене».

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.2.

Для «Спартака» этот матч — шанс начать сезон без заминок и сразу ответить на вопросы о стабильности. Для «Динамо» — возможность снова сыграть роль неудобного гостя и доказать, что прошлогодние победы над «красно-белыми» не были случайностью.