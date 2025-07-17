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    Чемпионский кубок Российской Премьер-ЛигиТаков путь. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
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    Юрий Семин: Есть шесть команд, которые могу претендовать на чемпионство

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кого считает претендентами на чемпионство РПЛ в сезоне-2025/2026.

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    «На мой взгляд, есть шесть команд, которые могу претендовать на чемпионское звание, как это было в прошлом году. Первая шестёрка может претендовать. Всё зависит от того, как пройдёт работа в клубе, как тренеры проведут свою работу с командой, выйдут ли игроки на свой высокий уровень, у кого будет меньше провальных периодов. Тот и станет чемпионом!

    Я бы не ограничивался двумя-тремя командами. Я бы ограничивался шестёркой. Каждая из шести команд по своему бюджету, организации, значению и игрокам может стать чемпионом. Всё должно быть интересно», — приводит слова Семина «Чемпионат».

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    Действующим чемпионом страны является «Краснодар». «Зенит» и ЦСКА являются серебряным и бронзовым призерами РПЛ-2024/2025. Столичные «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» заняли 4-6 места по итогам минувшего сезона.

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