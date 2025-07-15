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    «Челябинск» купил забивного нападающего

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    Новичок Первой лиги по футболу «Челябинск» сообщил о приобретении нападающего Вильфрида Эза.

    Вилфрид Эза
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    Вилфрид Эза

    28-летний ивуариец играл до этого за австрийский «Рид», где был лучшим бомбардиром клуба.

    «У нас новичок, да ещё какой: лучший бомбардир австрийского "Рида". Состав "Челябинска" пополнил 28-летний ивуарийский форвард Вильфрид Эза. Последние два сезона нападающий выступал за футбольный клуб "Рид", где в совокупности провёл 45 матчей, забил 23 мяча и сделал семь результативных пасов.

    Сезонами ранее нападающий выступал в Армении, Беларуси и Молдавии за футбольные клубы "Арарат-Армения", "Ван", "Ноа", "Гомель" и "Саксан", — сказано в сообщении пресс-службы "Челябинска".

    Всего в своей карьере форвард сыграл 209 матчей, забил 95 мячей и сделал 24 ассиста.

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