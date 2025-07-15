«Челябинск» купил забивного нападающего

Новичок Первой лиги по футболу сообщил о приобретении нападающего

28-летний ивуариец играл до этого за австрийский «Рид», где был лучшим бомбардиром клуба.

«У нас новичок, да ещё какой: лучший бомбардир австрийского "Рида". Состав "Челябинска" пополнил 28-летний ивуарийский форвард Вильфрид Эза. Последние два сезона нападающий выступал за футбольный клуб "Рид", где в совокупности провёл 45 матчей, забил 23 мяча и сделал семь результативных пасов.

Сезонами ранее нападающий выступал в Армении, Беларуси и Молдавии за футбольные клубы "Арарат-Армения", "Ван", "Ноа", "Гомель" и "Саксан", — сказано в сообщении пресс-службы "Челябинска".

Всего в своей карьере форвард сыграл 209 матчей, забил 95 мячей и сделал 24 ассиста.