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    Маркиньос: Оплеуха в финале КЧМ-2025 пойдет нам на пользу

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Челси
    Капитан «ПСЖ» Маркиньос считает, что разгромное поражение в финале КЧМ-2025 от «Челси» (0:3) пойдет на пользу команде и она станет еще сильнее.

    Маркиньос
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    Маркиньос

    «Я в "ПСЖ" уже 13 лет и никогда не переживал такого невероятного сезона. Мы все разочарованы тем, что потеряли этот титул. Но в наших головах есть невероятное чувство, которое мы не можем забыть. Даже если мы не выиграли, это ничего не отменяет от нашего невероятного сезона.

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    • Мы очень хотели привезти этот титул домой. Сегодня нам это не удалось, что не может не огорчать, но это поражение пойдёт нам на пользу, и мы извлечём из него уроки, чтобы в следующем сезоне добиться ещё большего», — цитирует Маркиньоса Le Parisien.

    «ПСЖ» в финале КЧМ-2025 с «Челси» пропустил все три гола в первом тайме, а после перерыва не смог забить хотя бы раз.

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