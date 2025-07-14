Маркиньос: Оплеуха в финале КЧМ-2025 пойдет нам на пользу

Капитан «ПСЖ»считает, что разгромное поражение в финале КЧМ-2025 от «Челси» (0:3) пойдет на пользу команде и она станет еще сильнее.

«Я в "ПСЖ" уже 13 лет и никогда не переживал такого невероятного сезона. Мы все разочарованы тем, что потеряли этот титул. Но в наших головах есть невероятное чувство, которое мы не можем забыть. Даже если мы не выиграли, это ничего не отменяет от нашего невероятного сезона.

Мы очень хотели привезти этот титул домой. Сегодня нам это не удалось, что не может не огорчать, но это поражение пойдёт нам на пользу, и мы извлечём из него уроки, чтобы в следующем сезоне добиться ещё большего», — цитирует Маркиньоса Le Parisien.

«ПСЖ» в финале КЧМ-2025 с «Челси» пропустил все три гола в первом тайме, а после перерыва не смог забить хотя бы раз.