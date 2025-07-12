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    Луис Энрике: Я по-прежнему совершаю много ошибок

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Челси
    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими ожиданиями от финала Клубного чемпионата мира, где его команде предстоит игра против лондонского «Челси».

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Мне нравится моя работа, моя карьера, особенно в трудные времена. Когда дела идут неважно, я чувствую себя лучше. Приятно, когда все получается, потому что самое главное в победе — радовать тех, кто нас поддерживает. Я был гораздо успешнее в те времена, когда не побеждал, а вы критиковали меня до смерти.

    Я по-прежнему совершаю много ошибок. Но результат есть результат. Мы должны выиграть финал клубного чемпионата мира. Нужно выложиться на сто процентов. Мы видели "Ман Сити". Они выигрывали все подряд, а потом проиграли десять матчей, и их уничтожают. Пеп по-прежнему лучший тренер, а его уничтожают», — цитирует As слова Энрике.

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    • Финал намечена на 13 июля в 22:00 (мск) и пройдет в американском Ист-Ратерфорде. Главным тренером «ПСЖ» Луис Энрике стал в 2023 году. С ним команда по два раза выиграла Лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок страны, а также победила в Лиге чемпионов.

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