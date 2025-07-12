Луис Энрике: Я по-прежнему совершаю много ошибок

Главный тренер «ПСЖ»поделился своими ожиданиями от финала Клубного чемпионата мира, где его команде предстоит игра против лондонского «Челси».

«Мне нравится моя работа, моя карьера, особенно в трудные времена. Когда дела идут неважно, я чувствую себя лучше. Приятно, когда все получается, потому что самое главное в победе — радовать тех, кто нас поддерживает. Я был гораздо успешнее в те времена, когда не побеждал, а вы критиковали меня до смерти.

Я по-прежнему совершаю много ошибок. Но результат есть результат. Мы должны выиграть финал клубного чемпионата мира. Нужно выложиться на сто процентов. Мы видели "Ман Сити". Они выигрывали все подряд, а потом проиграли десять матчей, и их уничтожают. Пеп по-прежнему лучший тренер, а его уничтожают», — цитирует As слова Энрике.

Финал намечена на 13 июля в 22:00 (мск) и пройдет в американском Ист-Ратерфорде. Главным тренером «ПСЖ» Луис Энрике стал в 2023 году. С ним команда по два раза выиграла Лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок страны, а также победила в Лиге чемпионов.