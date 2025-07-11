Венгер: Я считаю, что клубный чемпионат мира необходим

Арсен Венгер Фото: globallookpress.com
«Я считаю, что клубный чемпионат мира необходим. Если вы спросите у всех клубов, которые участвовали здесь, то 100% ответов будут: "Мы хотим сыграть снова". Это лучший ответ на вопрос, что клубы думают о турнире.
А решающий вопрос — нравится ли это болельщикам? Мы считаем, что ожидаемая посещаемость была заниженной, а по факту она оказалась гораздо выше. Вот вам и ответ.
Жара действительно стала проблемой в некоторых матчах, но мы старались справиться с этим с помощью охлаждающих пауз, полива газонов во время перерывов, и в целом я считаю, что мы многому научились в этом плане», — приводит слова Венгера BBC.
В финале турнира 13 июля сыграют «ПСЖ» и «Челси».