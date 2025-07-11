Венгер: Я считаю, что клубный чемпионат мира необходим

Экс-наставник «Арсенала»отметил, как он относится к Клубному чемпионату мира по футболу.

«Я считаю, что клубный чемпионат мира необходим. Если вы спросите у всех клубов, которые участвовали здесь, то 100% ответов будут: "Мы хотим сыграть снова". Это лучший ответ на вопрос, что клубы думают о турнире.

А решающий вопрос — нравится ли это болельщикам? Мы считаем, что ожидаемая посещаемость была заниженной, а по факту она оказалась гораздо выше. Вот вам и ответ.

Жара действительно стала проблемой в некоторых матчах, но мы старались справиться с этим с помощью охлаждающих пауз, полива газонов во время перерывов, и в целом я считаю, что мы многому научились в этом плане», — приводит слова Венгера BBC.

Прогнозы и ставки на футбол

В финале турнира 13 июля сыграют «ПСЖ» и «Челси».