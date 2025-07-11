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    Венгер: Я считаю, что клубный чемпионат мира необходим

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Челси Арсенал
    Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер отметил, как он относится к Клубному чемпионату мира по футболу.

    Арсен Венгер
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    Арсен Венгер

    «Я считаю, что клубный чемпионат мира необходим. Если вы спросите у всех клубов, которые участвовали здесь, то 100% ответов будут: "Мы хотим сыграть снова". Это лучший ответ на вопрос, что клубы думают о турнире.

    А решающий вопрос — нравится ли это болельщикам? Мы считаем, что ожидаемая посещаемость была заниженной, а по факту она оказалась гораздо выше. Вот вам и ответ.

    Жара действительно стала проблемой в некоторых матчах, но мы старались справиться с этим с помощью охлаждающих пауз, полива газонов во время перерывов, и в целом я считаю, что мы многому научились в этом плане», — приводит слова Венгера BBC.

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    В финале турнира 13 июля сыграют «ПСЖ» и «Челси».

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