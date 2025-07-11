Радимов: В «Торпедо» отвечать придется всем, что сейчас и происходит

Экс-футболист сборной Россииподдержал решение РФС исключитьиз числа участников РПЛ. По его словам, это вынужденная, но справедливая мера.

«Конечно, ребят жалко. Но отвечать придется всем, что сейчас и происходит.

РФС надо принимать жесткое решение. В 15 команд мы точно не можем стартовать.

Что касается наказания "Торпедо", если все то, что говорится в прессе, правда, то туда им и дорога. Это прецедент. И такого в нашем футболе больше не должно быть. Другое дело, что доказательная база должна быть существенной», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам сезона‑2024/25 «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.

Старт нового розыгрыша РПЛ запланирован на 18 июля. Пока неизвестно, кто именно заменит автозаводцев в лиге.