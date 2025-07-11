Александр Алаев: Начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо

Президент Российской Премьер-Лигипрокомментировал решение о замене московскогона

«Главное — соблюдение спортивного принципа даже в крайне сложных обстоятельствах. Начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо и иррационально, такой формат оказывал бы негативное влияние на календарь и структуру сезона», — приводит слова Алаева телеграмм-канале РПЛ.

Напомним, вчера КДК РФС принял решение об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ на следующий сезон, а сегодня бюро исполкома РФС включило «Оренбург» в состав участников высшего дивизиона.