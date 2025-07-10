Сергеев рассказал о своей адаптации в «Динамо»

Форвардвысказался о своей адаптации в московском клубе.

«Всё нравится, самые положительные эмоции! Наконец‑то эта история закончилась. Много ребят знаю по сборной. А так, на футбольных полях встречаемся уже не первый год. Коллектив очень хороший, дружный. Потихоньку вливаюсь, адаптация идёт на хорошем уровне.

Конечно, поскольку я пришёл в команду, я считаюсь новичком, но времени на адаптацию уйдёт мало, потому что со всеми знаком. Думаю, с этим проблем не будет.

Очень хороший подбор игроков по уровню. Удивила, наверное, база. Очень хорошие условия на базе "Динамо": все для восстановления, отдыха, поля хорошие. Так что могу сказать, десять из десяти», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Напомним, контракт Сергеева с «Динамо» истекает в июне 2028 года.