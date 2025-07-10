ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий ПарфеновДмитрий Парфенов: Игроки ПСЖ ловят кайф от каждой игры, от каждого касания мяча
    Все новости спорта

    Сергеев рассказал о своей адаптации в «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Форвард «Динамо» Иван Сергеев высказался о своей адаптации в московском клубе.

    Иван Сергеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Сергеев

    «Всё нравится, самые положительные эмоции! Наконец‑то эта история закончилась. Много ребят знаю по сборной. А так, на футбольных полях встречаемся уже не первый год. Коллектив очень хороший, дружный. Потихоньку вливаюсь, адаптация идёт на хорошем уровне.

    Конечно, поскольку я пришёл в команду, я считаюсь новичком, но времени на адаптацию уйдёт мало, потому что со всеми знаком. Думаю, с этим проблем не будет.

    Очень хороший подбор игроков по уровню. Удивила, наверное, база. Очень хорошие условия на базе "Динамо": все для восстановления, отдыха, поля хорошие. Так что могу сказать, десять из десяти», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

  • И «Зенит» не помеха. «Динамо» для Карпина выкупило Сергеева из «Крыльев Советов»
  • Бело-голубые нашли замену Тюкавину, пока он восстанавливается от травмы
  • 06/07/2025

    • Напомним, контракт Сергеева с «Динамо» истекает в июне 2028 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч в Тирасполе для «Шерифа» завершится успешно?
  • «Шериф» — «Приштина». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Шахтёр» сделает заявку на проход во 2 раунд ЛЕ?
  • «Шахтёр» Д — «Ильвес». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Черногорцы и беларусы разойдутся миром в поединке?
  • «Сутьеска» — «Динамо» Брест. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Шериф — Приштина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шахтёр Д — Ильвес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сутьеска — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Португалия (ж) — Бельгия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Италия (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байдулаев — Родригес
  • Бои
  • Завтра в 21:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ритеряй — Шяуляй
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры