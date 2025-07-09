Семак прокомментировал победу «Зенита» в товарищеском матче со «Сьоном»

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды в товарищеском матче против(5:2).

«Хорошая атмосфера и поддержка болельщиков. Что касается матча, то он получился открытым, особенно во втором тайме. Думаю, это понравилось болельщикам.

Для нас полезная игра с точки зрения встречи с европейским командой. Можно сказать, первая ласточка из Европы. Надеюсь, будут приезжать к нам чаще. Спорт объединяет людей», — передаёт слова Семака Чемпионат.

В следующем товарищеском матче «Зенит» сыграет против «Войводиной» 13-го июля.