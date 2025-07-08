ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЕлагинАлександр Елагин: Матч «ПСЖ» с «Реалом» — это по сути финал КЧМ-2025
    Все новости спорта

    Максим Мухин может оказаться в «Ростове»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы РПЛ Футбол России Ростов ЦСКА
    Центральный полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин может новый сезон начать в новом клубе.

    Максим Мухин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Мухин

    По данным «СЭ», 23-летним игроком активно интересуется «Ростов», готовый взять его в аренду с правом выкупа.

    Переговоры между клубами начались, но сейчас приостановились, так как армейцы хотят понять, насколько серьезна травма Родриго Вильягры, играющего на аналогичной позиции с Мухиным.

    Почти весь прошлый сезон Мухин пропустил из-за тяжелой травмы, сыграв всего один матч. Также он выступал за московский «Локомотив». Контракт хавбека с армейцами действует еще один сезон.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Флумининсе» навязать борьбу «Челси»?
  • «Флуминенсе» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли Хачанов выйти в полуфинал Уимблдона?
  • Фриц — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 3.44
    •
  • Сможет ли Павлюченкова обыграть Анисимову?
  • Анисимова — Павлюченкова. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 8 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Фриц — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анисимова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Норри — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Свентек — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Синнер — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры