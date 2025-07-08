Максим Мухин может оказаться в «Ростове»

Центральный полузащитник московского ЦСКАможет новый сезон начать в новом клубе.

По данным «СЭ», 23-летним игроком активно интересуется «Ростов», готовый взять его в аренду с правом выкупа.

Переговоры между клубами начались, но сейчас приостановились, так как армейцы хотят понять, насколько серьезна травма Родриго Вильягры, играющего на аналогичной позиции с Мухиным.

Почти весь прошлый сезон Мухин пропустил из-за тяжелой травмы, сыграв всего один матч. Также он выступал за московский «Локомотив». Контракт хавбека с армейцами действует еще один сезон.