Мбаппе выложил в сеть фото с искаженными фанатами

После драматичной победынад дортмундской(3:2) в 1/4 финала Клубного чемпионата мираопубликовал в соцсетях кадр с момента своего решающего гола на 90+4-й минуте.

Однако внимание подписчиков привлекли не сам гол, а необычные искажения лиц болельщиков на трибунах.

Матч проходил на арене в Ист-Ратерфорде (США), где практически все места были заняты. Тем не менее на фотографии, опубликованной Мбаппе, зрители выглядят размытыми и нереалистичными, а некоторые лица кажутся словно «нарисованными».

Пользователи соцсетей предположили, что изображение могли обработать с помощью искусственного интеллекта, чтобы создать иллюзию заполненного стадиона.

В полуфинале мадридцы встретятся с «ПСЖ» — бывшим клубом Килиана. Игра запланирована на 9 июля. Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.