Мареска — о предстоящем матче с «Флуминенсе»: Соперник очень мастеровит

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв полуфинале Клубного чемпионата мира.

«Качество бразильских игроков восхищает, возможно, они лучше всех. Мы уже сыграли два матча против команд из Бразилии на этом турнире, и я понял два момента. Это мастерство и энергичность, которая по ряду причин есть у них, а у нас нет.

Соперник очень мастеровит, игра в защите хороша, это очень добротная команда. Впереди непростой матч», — приводит слова Марески ESPN.

Матч «Флуминенсе» — «Челси» состоится сегодня, 8 июля. Начало — в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.