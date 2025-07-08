ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ТрошечкинАлександр Трошечкин: Поначалу я часто не нравлюсь новым тренерам — такая у меня особенность
    Все новости спорта

    Мареска — о предстоящем матче с «Флуминенсе»: Соперник очень мастеровит

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси
    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о предстоящем матче против «Флуминенсе» в полуфинале Клубного чемпионата мира.

    Энцо Мареска
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энцо Мареска

    «Качество бразильских игроков восхищает, возможно, они лучше всех. Мы уже сыграли два матча против команд из Бразилии на этом турнире, и я понял два момента. Это мастерство и энергичность, которая по ряду причин есть у них, а у нас нет.

    Соперник очень мастеровит, игра в защите хороша, это очень добротная команда. Впереди непростой матч», — приводит слова Марески ESPN.

    Матч «Флуминенсе» — «Челси» состоится сегодня, 8 июля. Начало — в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Флумининсе» навязать борьбу «Челси»?
  • «Флуминенсе» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Смогут ли парижане одолеть «сливочных» и пробиться в финал?
  • ПСЖ — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Аристократам» финала не видать?!
  • «Флуминенсе» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 8 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Франция (ж) — Уэльс (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Шелбурн — Линфилд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  4.00
  • Экспресс дня 9 июля
  • Завтра в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ФКСБ — Интер Клуб Эскальдес
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лудогорец — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры