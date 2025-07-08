Игнатьев высказался о возможном переходе Пруцева в «Локомотив»

Заслуженный тренер РСФСРоценил возможный переход полузащитникаиз

«Это было бы хорошим приобретением. Мне нравится его конструктивная игра. К недостаткам можно отнести невысокий атлетизм, что мешает ему играть на постоянной основе даже в сборной России. Но по своим техническим и тактическим действиям он вполне современный игрок, и я думаю, "Локомотив" делает хороший выбор. В "Спартаке" Данил не играет из-за большой конкуренции, но "Локомотив" близок ему по идее и возможностям.

В "Локомотиве" сможет выиграть конкуренцию? В команде Галактионова он был бы ближе к основному составу. Молодежь в клубе хорошая, и ребята как раз приблизительно одного игрового направления. Думаю, это верный шаг для обоих клубов», — сказал Игнатьев Евро-Футбол.Ру.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Спартак» 19 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 3 голевые передачи.