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    Игнатьев высказался о возможном переходе Пруцева в «Локомотив»

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    Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев оценил возможный переход полузащитника Данила Пруцева из «Спартака» в «Локомотив».

    Данил Пруцев — полузащитник «Спартака»
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    Данил Пруцев — полузащитник «Спартака»

    «Это было бы хорошим приобретением. Мне нравится его конструктивная игра. К недостаткам можно отнести невысокий атлетизм, что мешает ему играть на постоянной основе даже в сборной России. Но по своим техническим и тактическим действиям он вполне современный игрок, и я думаю, "Локомотив" делает хороший выбор. В "Спартаке" Данил не играет из-за большой конкуренции, но "Локомотив" близок ему по идее и возможностям.

    В "Локомотиве" сможет выиграть конкуренцию? В команде Галактионова он был бы ближе к основному составу. Молодежь в клубе хорошая, и ребята как раз приблизительно одного игрового направления. Думаю, это верный шаг для обоих клубов», — сказал Игнатьев Евро-Футбол.Ру.

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