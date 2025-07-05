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    Шпилевский: «Пари НН» удается меняться

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    Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о товарищеском матче против «Текстильщика» (3:0).

    Алексей Шпилевский
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    Алексей Шпилевский

    «Одержали победу. Это очень важно для нас. Ребята завершили тренировочную неделю, которая была очень интенсивной, на позитиве. Работали в трёхразовом режиме, тренировались перед матчем утром, поэтому решили дать каждому сыграть по тайму. Думаю, все увидели, что картина поменялась. Ребята старались выполнять наши требования, делать на поле то, что мы тренировали. Для нас было важно, чтобы в игре против нейтрального соперника они не возвращались к старым лекалам. Нам хочется прежние привычки менять. Вместе мы работаем около двух недель. Думаю, нам удаётся меняться. В целом, я доволен. Но, конечно же, есть пространство для роста», — приводит слова Шпилевского клубная пресс-служба.

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    Напомним, что сейчас команды ведут подготовку к новому сезону Российской Премьер-лиги.

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