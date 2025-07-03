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    Семин: Джикия — профессионал, поэтому должен заиграть в Турции

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Химки
    Знаменитый российский тренер Юрий Семин считает, что защитник Георгий Джикия быстро наберет оптимальные кондиции после паузы и сможет заиграть в турецком «Антальяспор».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Не стоит говорить про закат карьеры Джикии. Ему надо играть, парень — профессионал. Даже когда он был без команды, знаю, что он индивидуально хорошо тренировался и поддерживал себя в лучших кондициях.

    Но везде есть специфика, как и в турецком чемпионате. Чемпионат Турции тоже очень непростой, поэтому Георгию нужно проявить максимум усилий, чтобы быть в стартовом составе. В Турции интересный чемпионат, ходит громадное количество людей, много эмоций. Теперь все зависит от Джикии», — сказал Семин «Чемпионату».

    Агент Джикии уже подтвердил, что «Антальяспор» заключил контракт с защитником.

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