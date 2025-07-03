Семин: Джикия — профессионал, поэтому должен заиграть в Турции

Знаменитый российский тренерсчитает, что защитникбыстро наберет оптимальные кондиции после паузы и сможет заиграть в турецком «Антальяспор».

«Не стоит говорить про закат карьеры Джикии. Ему надо играть, парень — профессионал. Даже когда он был без команды, знаю, что он индивидуально хорошо тренировался и поддерживал себя в лучших кондициях.

Но везде есть специфика, как и в турецком чемпионате. Чемпионат Турции тоже очень непростой, поэтому Георгию нужно проявить максимум усилий, чтобы быть в стартовом составе. В Турции интересный чемпионат, ходит громадное количество людей, много эмоций. Теперь все зависит от Джикии», — сказал Семин «Чемпионату».

Агент Джикии уже подтвердил, что «Антальяспор» заключил контракт с защитником.