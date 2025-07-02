«Фулхэм» объявил о подписании нового контракта с Тете

Кенни Тете — защитник «Фулхэма» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что Тете подписал новое соглашение с «Фулхэмом» до лета 2028-го года.
«Я очень рад подписанию контракта, это важно как для меня, так и для моей семьи. Надеюсь, что в ближайшие три года буду радовать болельщиков ещё больше.
После своего первого года здесь я понял, что это команда-семья, особенный клуб, где я смогу развиваться. Хочу быть частью коллектива, надеюсь, мы достигнем чего-то значимого», — приводит слова Кенни Тете официальный сайт «Фулхэма».
В прошедшем сезоне защитник провел за «дачников» 22 матча в рамках АПЛ и сделал 2 голевые передачи.