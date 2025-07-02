Дубль Гирасси принес «Боруссии» победу над «Монтерреем» в 1/8 финала КЧМ-2025

Дортмундскаяодержала победу над мексиканским(2:1) в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Бенсенбаини развил атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу к радиусу штрафной площади «Монтеррея», где очень быстро между собой отыгрались Гирасси и Адейеми. Серу в итоге выскочил в центр штрафной площади и затем уверенно пробил под левую штангу мимо Андрады.

На 24-й минуте немцы удвоили преимущество. Юлиан Рюэрсон на своей половине поля на левом фланге перехватил мяч у Артеаги и затем сразу же выполнил передачу из глубины поля на ход Адейеми. Карим убежал в штрафную площадь по правой половине поля, выдержал паузу и выполнил передачу в центр штрафной площади, а Гирасси ударом в касание поразил правый угол ворот.

Мексиканцы отыграли один мяч на 48-й минуте. Артеага на левом фланге выполнил передачу на Корону при развитии атаки, Хесус выполнил опасную подачу к дальнему углу вратарской «Боруссии». Свенссон не очень удачно сыграл головой и в итоге направил мяч в голову Агирре, мяч от него отскочил в центр к линии вратарской, самым расторопным на отскоке оказался Бертераме, который головой отправил мяч в правый угол ворот.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала Боруссия Д — Монтеррей 2:1 Голы: 1:0 Серу Гирасси (14'), 2:0 Серу Гирасси (24'), 2:1 Херман Бертераме (48') Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча (Юлиан Брандт, 70'), Паскаль Грос, Карим Адейеми (Ян Коуту, 70'), Джоб Беллингем (Марсель Забитцер, 55'), Серу Гирасси Монтеррей: Эстебан Андрада, Херардо Артеага, Эрик Агирре, Серхио Рамос, Стефан Медина, Серхио Каналес (Альфонсо Альварадо, 90'), Оливер Торрес (Фидель Амбрис, 84'), Нельсон Деосса, Хорхе Родригес, Хесус Корона (Роберто Де ла Роса, 83'), Херман Бертераме (Лукас Окампос, 83') Предупреждения: Джоб Беллингем (28'), Серу Гирасси (90 + 3')

В четвертьфинале дортмундская «Боруссия» сыграет 5 июля с мадридским «Реалом». «Монтеррей» покидает турнир.