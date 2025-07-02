Дубль Гирасси принес «Боруссии» победу над «Монтерреем» в 1/8 финала КЧМ-2025

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Бенсенбаини развил атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу к радиусу штрафной площади «Монтеррея», где очень быстро между собой отыгрались Гирасси и Адейеми. Серу в итоге выскочил в центр штрафной площади и затем уверенно пробил под левую штангу мимо Андрады.
На 24-й минуте немцы удвоили преимущество. Юлиан Рюэрсон на своей половине поля на левом фланге перехватил мяч у Артеаги и затем сразу же выполнил передачу из глубины поля на ход Адейеми. Карим убежал в штрафную площадь по правой половине поля, выдержал паузу и выполнил передачу в центр штрафной площади, а Гирасси ударом в касание поразил правый угол ворот.
Мексиканцы отыграли один мяч на 48-й минуте. Артеага на левом фланге выполнил передачу на Корону при развитии атаки, Хесус выполнил опасную подачу к дальнему углу вратарской «Боруссии». Свенссон не очень удачно сыграл головой и в итоге направил мяч в голову Агирре, мяч от него отскочил в центр к линии вратарской, самым расторопным на отскоке оказался Бертераме, который головой отправил мяч в правый угол ворот.
В четвертьфинале дортмундская «Боруссия» сыграет 5 июля с мадридским «Реалом». «Монтеррей» покидает турнир.