Карпин — о крупной победе «Динамо»: Реализация не удовлетворила

Главный тренер московскоговысказался о разгромной победе над(4:0) в товарищеском матче.

«Какие главные впечатления после этой игры? Так скажем, меня всё удовлетворило, кроме счёта. Хоть счёт и 4:0, но он должен быть даже крупнее. Реализация не удовлетворила. Но ребята под нагрузками, так что голова и ноги не свежие. Когда они будут готовы на 100%, возможно, это улучшится.

Было ли что-то ещё, что не понравилось? Всё понравилось после двух недель работы, после нескольких тренировок по обороне и атаке. Ребята всё делали — где-то хуже, где-то лучше — но претензий ни к кому быть не может.

Что делать, чтобы Гладышев реализовывал все свои моменты? Тренироваться и работать, другого рецепта нет. Нужно работать и улучшать все свои качества», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.

В следующем товарищеском матче «Динамо» встретится с «Партизаном» 4-го июля.