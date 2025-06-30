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    Карпин — о крупной победе «Динамо»: Реализация не удовлетворила

    Футбол Футбол России Динамо Товарищеские матчи
    Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о разгромной победе над ОФК «Белградом» (4:0) в товарищеском матче.

    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» М
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    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» М

    «Какие главные впечатления после этой игры? Так скажем, меня всё удовлетворило, кроме счёта. Хоть счёт и 4:0, но он должен быть даже крупнее. Реализация не удовлетворила. Но ребята под нагрузками, так что голова и ноги не свежие. Когда они будут готовы на 100%, возможно, это улучшится.

    Было ли что-то ещё, что не понравилось? Всё понравилось после двух недель работы, после нескольких тренировок по обороне и атаке. Ребята всё делали — где-то хуже, где-то лучше — но претензий ни к кому быть не может.

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    • Что делать, чтобы Гладышев реализовывал все свои моменты? Тренироваться и работать, другого рецепта нет. Нужно работать и улучшать все свои качества», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.

    В следующем товарищеском матче «Динамо» встретится с «Партизаном» 4-го июля.

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