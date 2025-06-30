«Факел» расстался с Ильиным

Воронежскийобъявил о расставании с нападающим

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Владимир Ильин Фото: fakelfc.ru

«Володя, спасибо за проделанную работу, за сохранение позитивного настроя даже в самые тяжелые моменты. Пусть впереди будет только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Факела» на официальном сайте.

Контракт 33-летнего Ильина завершился и он ушел из «Факела» в качестве свободного агента. В минувшем сезоне нападающий сыграл за команду 28 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Ранее игрок выступал за «Ахмат», «Краснодар», «Урал» и другие команды.