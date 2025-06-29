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    Мусаев стал лучшим тренером России минувшего сезона

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    Лучшим тренером страны по версии Российского футбольного союза (РФС) в сезоне-2024/2025 стал наставник «Краснодара» Мурад Мусаев.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Мурад Мусаев — лучший тренер России по итогам сезона-2024/2025. Мурад Олегович привел "Краснодар" к первым в истории золотым медалям чемпионата России», — говорится в сообщении на сайте РФС.

    41-летний специалист впервые в истории клуба привел его к победе в российской Премьер-лиги, набрав 67 очков в 30 матчах.

    Мусаев вернулся в стан «быков» в марте 2024 года из азербайджанского «Сабаха», сменив Владимира Ивича на посту главного тренера. Ранее он уже тренировал «Краснодар» (2018-2021).

    Ранее Мусаев был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 на премии Winline «Герои РПЛ».

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