Мусаев стал лучшим тренером России минувшего сезона

Лучшим тренером страны по версии Российского футбольного союза (РФС) в сезоне-2024/2025 стал наставник «Краснодара»

«Мурад Мусаев — лучший тренер России по итогам сезона-2024/2025. Мурад Олегович привел "Краснодар" к первым в истории золотым медалям чемпионата России», — говорится в сообщении на сайте РФС.

41-летний специалист впервые в истории клуба привел его к победе в российской Премьер-лиги, набрав 67 очков в 30 матчах.

Мусаев вернулся в стан «быков» в марте 2024 года из азербайджанского «Сабаха», сменив Владимира Ивича на посту главного тренера. Ранее он уже тренировал «Краснодар» (2018-2021).

Ранее Мусаев был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 на премии Winline «Герои РПЛ».