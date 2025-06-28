Андрей Сантос может перебраться в «Милан»

Итальянскийхочет укрепить среднюю линию перспективным бразильцем, информирует TEAMtalk.

21-летний хавбек принадлежит «Челси», но отыграл прошлый сезон за французский «Страсбург», где был одним из лидеров клуба.

Всего в прошлом сезоне Андрей Сантос сыграл 35 матчей за эльзасцев, забил 11 мячей и сделал 6 голевых передач. Сейчас полузащитник оценивается в 35 млн евро. На его счету есть два матча в составе сборной Бразилии.

Ранее сообщалось о интересе «Милана» к Граниту Джаке из «Байера» и Ардону Яшари из «Брюгге», но попытки заполучить этих хавбеков оказались неудачными.